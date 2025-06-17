Трамп и Рубио досрочно покинули G7

Президент США Дональд Трамп поздно вечером в понедельник решил вернуться в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, так как конфликт между Израилем и Ираном вступает в свой пятый день. Обе стороны обменялись атаками с растущими жертвами.

Государственный секретарь Марко Рубио также досрочно покинул саммит вслед за шефом, сообщает CNN.

Между тем, сирены включены над несколькими частями Израиля рано утром во вторник – Иран начал свою девятую волну ракетных атак, которая, по данным иранских СМИ, будет продолжаться до рассвета. Израильские военные заявили, что их противовоздушная оборона работает над перехватом иранских ракет, и совсем недавно посоветовали жителям покинуть бомбоубежища.

Удары Израиля в последние дни убили ведущих иранских военных командиров и ученых, а также были нацелены на военную инфраструктуру, чтоб сорвать ядерную программу Ирана, отбросив ее на «очень, очень долгое время», заявил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ранее в тот же день Израиль атаковал ракетную инфраструктуру Ирана, истребители и студию иранского государственного телевизионного канала IRINN, что побудило Иран призвать два израильских телеканала эвакуировать свои штаб-квартиры.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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