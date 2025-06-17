Трамп: Макрон понятия не имеет, зачем я возвращаюсь в Вашингтон, и он все время ошибается

Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, когда в понедельник поздно вечером покидал Канаду, Трамп заявил, что его коллега ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон, чтобы поработать над «прекращением огня».

«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном, – написал Трамп в Truth Social. – Неправильно!»

«Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет никакого отношения к прекращению огня», – продолжил он. – Это гораздо больше. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Оставайтесь с нами!»

Ранее Макрон заявил, что Трамп сделал предложение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

«Было сделано предложение, в частности о прекращении огня и начале более широких дискуссий», – заявил Макрон журналистам на саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

«Если Соединенные Штаты Америки смогут добиться прекращения огня, это будет очень хорошо, и Франция поддержит это, и мы этого желаем», – сказал Макрон, выступая по-французски.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube