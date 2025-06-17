МИДы 20 арабских и мусульманских стран в совместном заявлении осудили Израиль

Министры иностранных дел 20 арабских и мусульманских стран осудили нападения Израиля на Иран и призвали к деэскалации в совместном заявлении, сообщает официальное информационное агентство Египта MENA.

Министры иностранных дел Египта, Иордании, Пакистана, Бахрейна, Брунея, Турции, Чада, Алжира, Коморских Островов, ОАЭ, Джибути, Саудовской Аравии, Судана, Сомали, Ирака, Омана, Катара, Кувейта, Ливии и Мавритании выразили «серьезную обеспокоенность опасной эскалацией в регионе».

Министры «подтвердили необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также принципов добрососедства, призвав все стороны урегулировать свои споры мирными средствами», – говорится в заявлении.

Они также «подчеркнули важность создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения», и призвали страны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Израиль не является участником договора – международного соглашения, призванного предотвратить распространение ядерного оружия.

Министры подчеркнули, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем и «не может быть решен военными средствами», цитирует заявление CNN.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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