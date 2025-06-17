Досрочный отъезд Трампа с G7 – плохой знак для грядущего саммита НАТО

Досрочный отъезд президента США Дональда Трампа со встречи Группы семи стал плохим знаком для саммита НАТО, который пройдет 24-26 июня. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

«Группа семи когда-то была площадкой, где США вели диалог с союзниками-единомышленниками. Но презрения Трампа к этому форуму ничем не прикрыть», – говорится в материале (цитата по ТАСС).

По словам Bloomberg, подход Трампа «не предвещает ничего хорошего для встречи НАТО на следующий неделе, которую он может счесть очередным саммитом, не достойным его времени».

Как пишет агентство, США мало посвящают в свои планы западных союзников. «Владимир Путин, наверное, стал единственным лидером, у которого с Трампом была подробная беседа», – отмечает Bloomberg, напоминая, что лидеры провели телефонный разговор 14 июня. В его ходе российский президент поздравил американского коллегу с днем рождения.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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