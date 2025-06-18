В США считают следующие 24-48 часов решающими в конфликте Израиля и Ирана

Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы, если не будет дипломатического решения, передает телеканал АВС.

«В ходе совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», – говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

Во вторник президент Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его «устранять». Хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов «на исходе».

Ранее США начали перебрасывать авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. При этом Трамп заявил, что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у Исламской республики средства слежения и ПВО.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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