Трамп своим поведением на G7 нанес еще один удар Киеву

Сорвавшаяся встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде стала ударом для Киева. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Это стало еще одним ударом по Киеву – и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», – отмечается в публикации, которую цитирует ТАСС.

По данным издания, досрочный отъезд Трампа в Вашингтон стал «горьким посланием» Украине, которое означает, что ее конфликт с РФ для США теперь отходит на второй план.

По мнению авторов статьи, для американской администрации «пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве».

Напомним, Зеленский и Трамп должны были встретиться на полях саммита G7 17 июня. Однако во вторник стало известно, что Трамп пробыл на мероприятии сутки, своего раздражения от происходящего, в общем-то, не скрывал и потом решил досрочно вернуться в США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что глава Белого дома решил поспособствовать достижению прекращения огня на Ближнем Востоке. Однако Трамп в ответ на это назвал его «ищущим внимания общественности» и добавил, что Макрон всегда все понимает не так.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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