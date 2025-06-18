Операция против Ирана в моменте решила все политические проблемы Нетаньяху

Операция против Ирана решила все проблемы Беньямина Нетаньяху во внутренней политике. Как пишет CNN, за день до начала операции «Восставший лев», правительству Нетаньяху был вынесен вотум недоверия со стороны оппозиции.

Две ультраортодоксальные партии пригрозили проголосовать против правительства, что оказало бы сильное давление на Нетаньяху. Но он выжил после голосования – с довольно большим отрывом.

Двадцать четыре часа спустя Израиль начал атаковать Иран. В один миг политические проблемы Нетаньяху были сметены.

«Все карты у него в руках. Если неделю назад их не было, то сейчас они есть», – сказал CNN чиновник в правительстве Нетаньяху.

Еженедельные политические протесты – сначала из-за судебной реформы, затем из-за войны в Газе – которые преследовали Нетаньяху большую часть его нынешнего срока, быстро сошли на нет, когда командование тыла Израиля запретило большие собрания людей. Показания Нетаньяху на суде по обвинению в коррупции приостановлены и не попадают в заголовки. Истории заложников, которые все еще удерживаются в Газе более 600 дней войны, больше не являются новостями на первых полосах.

По словам израильского источника, находящегося в окружении премьер-министра, Нетаньяху прекрасно осознает политические последствия столь успешной военной операции, хотя источник настаивает, что это сейчас не главный его интерес.

«Если мы делаем что-то хорошее для Израиля, это хорошо для нас», – сказал источник. – Это хорошо для вас в плане выборов, это хорошо для вас с избирателями… Он пожнет свои плоды в будущем».

Источник также указал на полный переход политической оппозиции от нападок на Нетаньяху к его поддержке.

«На этот раз у нас единство почти во всем Кнессете, за исключением арабских партий, и у нас есть единство среди людей», – сказал источник.

Однако, по словам Йоханана Плеснера, президента Израильского института демократии, пока еще не ясно, укрепит ли военная кампания против Ирана давно падающие рейтинги Нетаньяху.

Опросы последних месяцев неоднократно показывали, что Нетаньяху сильно отстает от своего политического соперника Нафтали Беннета. Что особенно важно, они показали, что он не сможет создать коалицию со своими нынешними политическими партнерами, что отстранит его от руководства.

Плеснер заявил, что операция в Иране в конечном итоге может не принести политического спасения, которого хочет Нетаньяху, поскольку это вопрос, по которому существует широкое согласие как слева, так и справа.

«Существует колоссальный консенсус относительно необходимости для Израиля сделать все возможное, чтобы не допустить превращения Ирана в ядерную державу», – сказал Плеснер CNN. – Это не тот вопрос, по которому велись идеологические дебаты».

Израиль также увяз в продолжающейся войне в Газе без четкого выхода и без всеобъемлющего плана на следующий день. Вторая война, даже с гораздо более ощутимыми достижениями, представляет собой еще один риск для Нетаньяху, если она затянется.

«Способность правительства превратить военные успехи в выгодный дипломатический результат еще предстоит определить», – сказал Плеснер.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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