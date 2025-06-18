Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть

Трампу не нравится инициатива снижения потолка цен на российскую нефть, поэтому ЕС не сможет понизить потолок цен на российскую нефть. Как сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники, мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы ЕС Каи Каллас по вопросу ограничений на цены на российское сырье «не имеет большого значения», поскольку без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет реализовать эти планы в полной мере.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование подорванных «Северных потоков», внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее с 60 до $45 за баррель. Помимо этого, фон дер Ляйен и Каллас пообещали установить новые экспортные ограничения для 22 компаний, причем не только из РФ, но и из Белоруссии, Китая и других государств, чтобы попытаться снизить эффективность российских мер по обходу санкций, напоминает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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