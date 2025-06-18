Премьер Канады дождался, пока Трамп уедет домой, и жестко ему ответил

Премьер Канады жестко ответил на претензии Дональда Трампа об исключении России из G8, но, как сообщает издание Politico, сначала он дождался, пока президент США уедет домой.

Напомним, что Трамп, посетив с однодневным визитом саммит большой семерки, не стал скрывать своего раздражения происходящим, упрекнув участников совещания, что они зря исключили Россию. И что если бы Россия осталась участницей клуба, возможно, и конфликта на Украине бы не было, а так есть и конфликт, и ситуация, при которой Путин не хочет ни с кем разговарить, кроме Трампа.

Как сообщает издание Politico, Марк Карни не сразу начал отвечать американскому лидеру, а дождался отъезда главы Белого дома. Затем премьер-министр Канады сказал о том, что все было справедливо и что присоединение Россией Крыма в 2014 году было якобы оскорбительно для украинцев и жителей полуострова. В итоге это привело к решению исключить Москву из G8.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube