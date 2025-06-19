Путин снова повторил, что не против переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин не против переговоров с украинской стороной. Об этом он в очередной раз заявил в ходе ночной встречи с руководителями крупнейших информационных агентств мира.

«Давайте садиться и договариваться», – сказал Путин.

Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Москва предлагала условия, которые были гораздо более мягкими, чем сейчас.

Президент посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, так как ситуация для него может измениться в худшую сторону.

Также Путин заявил, что готов встречаться с Владимиром Зеленским на заключительном этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако при этом он добавил, что подписывать значимые документы должен человек, чья легитимность ни у кого не вызывает сомнений.

По мнению Путина, следующий раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться после 22 июня.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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