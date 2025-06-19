Передача ракет «Таурус» Украине не поможет, а отношения РФ и Германии осложнит – Путин

Ракеты «Таурус», о которых в последнее время много говорится в Германии, не помогут на украинском фронте, но зато сильно осложнят двусторонние отношения России и Германии.

Об этом в ходе общения с мировыми СМИ сообщил президент ярости Владимир Путин. По его словам, украинские военные не могут самостоятельно управлять данным высокоточным вооружением и это – «очевидные вещи».

«Невозможно применять Taurus без космической разведки, это могут сделать только западные страны. Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только они смогут управлять Taurus», – отметил Путин.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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