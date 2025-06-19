Премьер Греции: у Европы нет сил и влияния на урегулирование конфликта Ирана и Израиля

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил сегодня, что только Соединенные Штаты обладают достаточным влиянием, чтобы вовлечь Израиль и Иран в переговоры, поскольку две страны продолжают обмениваться воздушными атаками.

Выступая в интервью в кулуарах энергетической конференции в Афинах, Мицотакис сказал: «Европа сама по себе не имеет необходимого влияния, чтобы усадить заинтересованные стороны за стол переговоров. Это могут сделать только Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что президент Соединенных Штатов должен решить, какой путь выбрать».

Сообщается, что завтра министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании планируют провести в Женеве переговоры по ядерной проблеме со своим иранским коллегой.

Говорят, что главным переговорщиком от Европы стал президент Франции Эммануэль Макрон.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube