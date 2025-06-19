Глава Махачкалы уходит с поста

Глава Махачкалы Юсуп Умавов подал прошение об отставке. Об этом сообщили в администрации столицы Дагестана.

«Юсуп Умавов на совещании сообщил, что обратился к главе Дагестана Сергею Меликову с ходатайством о сложении полномочий», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Юсуп Умавов возглавлял администрацию Махачкалы с мая 2023 года. Ранее он занимал должность председателя комитета парламента Дагестана по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube