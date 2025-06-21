Саммит НАТО пройдет по сокращенному сценарию и без громких заявлений

Повестка саммита НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет сокращена по настоянию США. В этой связи из нее выпадет проведение заседания Совета по Украине, сообщает издание Politico.

Ожидается, что в Гааге, как и в Канаде, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах по увеличению расходов на оборону, цитирует издание «Российская газета». Таким образом, сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия. Речь идет о приветственном ужине в замке голландской королевской семьи и одном заседании североатлантического совета.

По оценкам экспертов, отсутствие заседания Совета НАТО по Украине является уступкой США. Несмотря на призывы некоторых союзников обсудить украинскую тематику, американцы не были заинтересованы в усилении внимания к конфликту.

По данным издания, Владимира Зеленского пригласили только на ужин по случаю открытия саммита 24 июня. Пока нет сведений, прибудет ли он в Гаагу. Сам он сегодня сообщал, что примет решение посещать Гаагу или нет в последний момент.

Агентство AFP со ссылкой на свои источники передало, что НАТО хочет сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания о возможном членстве Украины, чтобы избежать разногласий.

Есть предположение, что краткость саммита отчасти обусловлена тем, что президент США Дональд Трамп не любит долгих совещаний. Кроме того, короткий саммит с меньшим количеством обсуждаемых тем поможет скрыть разногласия, сообщает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube