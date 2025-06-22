Глава Пентагона рассказал, чем стерли иранскую ядерную программу с лица Земли

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов провели из Пентагона после утреннего нападения на ключевые иранские ядерные объекты. Хегсет утверждает, что операция «стерла» ядерные амбиции Ирана.

Операция получила название «Полуночный молот» и включала в себя более 125 самолетов, в том числе бомбардировщиков B-2. Именно шесть B-2 сбросили более дюжины тяжелых «бункерных бомб» на иранские объекты Фордо и Натанц, в то время как ракеты «Томагавк» были выпущены по объекту в Исфахане.

Там временем, министерство иностранных дел Ирана обвинило США в пересечении «очень большой красной линии». Тезис США о том, что ядерная программа Ирана уничтожена, в Тегеране категорически отрицают. Там уже заявили, что сделать это невозможно. Мир ждет официального ответа от Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

На пресс-конференции главы Пентагона США также было заявлено, что Америка прилагает многочисленные усилия для связи с иранскими чиновниками, поскольку президент Дональд Трамп проявляет стремление к миру.

«Я могу только подтвердить, что есть как публичные, так и частные сообщения, которые непосредственно доставляются иранцам по нескольким каналам, что дает им все возможности для переговоров», – сказал министр обороны Пит Хегсет во время пресс-конференции.

Хегсет продолжил: «Они точно понимают, какова позиция Америки, какие именно шаги они могут предпринять, чтобы обеспечить мир, и мы надеемся, что они это сделают».

С апреля США и Иран провели пять раундов ядерных переговоров под руководством специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Шестой раунд переговоров, назначенный на прошлое воскресенье, был отменен после беспрецедентных израильских атак на иранские ядерные объекты и военных чиновников.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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