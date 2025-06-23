Трамп вместо саммита НАТО собирает сегодня совещание в своем кабинете

Президент Дональд Трамп встретится в понедельник со своей командой национальной безопасности в Овальном кабинете. Это следует из расписания, опубликованном Белым домом в воскресенье вечером. Напомним, что в последний раз он собирал членов ситуационного центра накануне ударов по ядерным объектам в Иране.

Первоначально Трамп должен был поехать на ежегодный саммит НАТО, который состоится в Гааге 23 и 24 июня. Теперь он должен уехать на встречу во вторник. Для того, чтоб подстроиться под Трампа, саммит НАТО в этом году проходит по сокращенной программе и бед громких заявлений, а также без особого внимания на Украину. Участие Зеленского в мероприятии, на которое он три месяца до этого активно старался попасть, под большим вопросом.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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