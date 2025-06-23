Премьер Японии откажется от участия в саммите НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается отменить свою поездку на саммит НАТО в Гааге. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, Исиба откажется от участия в саммите Североатлантического альянса, поскольку вряд ли сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Если визит японского премьера в Гаагу отменится, то это будет первый случай отсутствия Японии на саммите НАТО с 2022 года. Вероятно, Токио на саммите все же представит министр иностранных дел Такэси Ивая.

На прошлой неделе в Гаагу отказался ехать премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Саммит НАТО пропустит и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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