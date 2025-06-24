Трамп объявил, что Израиль и Иран готовы прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером о прекращении огня между Ираном и Израилем и заявил, что надеется, что оно станет постоянным.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в настоящее время нет соглашения о прекращении огня огня с Израилем, но сказал, что Иран прекратит свою военную реакцию, если Израиль, в свою очередь, прекратит наносить удары по Ирану к 4 часам утра по местному времени.

«Как неоднократно дал понять Иран: Израиль начал войну с Ираном, а не наоборот», – сказал Арагчи в посте на X.

«На данный момент нет НИКАКОГО «соглашения» о прекращении огня или прекращении военных операций», – пояснил

Арагчи и добавил, что если Израиль прекратит свою «незаконную агрессию» против Ирана «не позднее 4 утра, то Тегеран, не намерен продолжать отвечать после этого».

Израиль согласился на соглашение о прекращении огня при условии, что Иран прекратит свои нападения в своей стране, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.

Во время переговоров президент США Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф обсуждали условия по прямым и косвенным каналам с иранцами.

Белый дом утверждает, что сделка была возможна только благодаря ударам США по трем ядерным объектам Ирана в субботу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько минут назад поблагодарил вооруженные силы Ирана и сказал, что военные операции против Израиля «продолжались до самой последней минуты». «Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до последней минуты, в 4 часа утра», – пояснил Арагчи в посте в соцсетях.

«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши храбрые Вооруженные силы, которые остаются готовыми защищать нашу дорогую страну до последней капли крови, и которые реагировали на любую атаку врага до самой последней минуты», – добавил Арагчи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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