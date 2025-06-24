Тегеран: прекращение огня было навязано противнику, а Трампу пришлось просить все закончить

Иранские государственные СМИ объявили во вторник утром о прекращении огня с Израилем. Официальный Тегеран отмечает, что прекращение огня было «навязано противнику» после военного реагирования страны на «агрессию США», через несколько часов после ответных нападений Ирана на базу США в Катаре.

«Успешные ракетные операции Сефа (Корпус стражей исламской революции) в ответ на агрессию США и образцовую стойкость и единство нашего дорогого народа в защите нашей земли наложили на врага прекращение огня», – сказал ведущий государственной Национальной сети новостей Ирана в прямом эфире.

«Президент США Дональд Трамп потребовал прекращения огня между Ираном и Израилем «в манере «попрошайки» вскоре после ударов Ирана по базе США Аль-Удейд в Катаре», – сказал ведущий, которого цитирует CNN.

«Вчера вечером, всего через час после успешной ракетной атаки на американскую базу Аль-Удейд в Катаре, в попрошайнической манере Трамп попросил инициировать прекращение огня в навязанной сионистской вражеской войне против нашей страны», – сказал ведущий.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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