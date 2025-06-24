Генсек НАТО не смог пояснить, почему Россия должна напасть на альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог внятно ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в ближайшие пять лет. Стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО у Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности такого сценария. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.

«В НАТО все согласны с тем, что в данный момент, сегодня, если Россия нападет на нас, наша реакция будет сокрушительной, и русские это знают», – заявил генсек.

В итоге на заданный вопрос он так и не ответил, уйдя от него абстрактными формулировками, отмечает газета «Ведомости».

В ходе своего выступления генсек также подчеркнул, что «самой значительной и прямой угрозой для НАТО остается Российская Федерация». Это, по его словам, стало причиной принятия нового плана инвестиций в оборону, который устанавливает базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Рютте назвал этот шаг «квантовым скачком», подчеркнув его амбициозность и историческую важность для будущего альянса.

24 июня президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления, назвав их попыткой запугать население западных стран. По его словам, страны Запада сами придумали «страшилку» о якобы возможном вторжении России, чтобы оправдать увеличение военных расходов, напоминает газета «Ведомости».

«Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – заявил Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Гаага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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