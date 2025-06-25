Трамп допустил, но не обещал встречу с Зеленским на саммите НАТО

Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО в Гааге допустил, что может встретиться с Владимиром Зеленским, который оказался в «очень сложной ситуации».

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, передает телеканал Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним (Зеленским – прим. ред.), спрошу, как у него дела», – передает РИА «Новости» заявление главы Белого дома.

При этом Трамп отметил, что украинский политик находится в очень сложной ситуации, в которой «не следовало бы оказываться».

Напомним, что Зеленский доивается встрчи с Трампом еще с канадского саммита G7, но там у него ничего не получилось – президет СШа досрочно покинул мероприятие, сославшись на дела и улетел домой в тот день, когда в канаду прилетел Зеленский.

Приглашения на саммит НАТО Зеленский добивался порядка трех месяцев. Но в последние дни СМИ давали утечки, что поограмма совещания была отредактирована под США – она была существенно сокращена, а заявлений по Украине и вовсе не будет. Зеденского пригласили только на праздничный ужин.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан также заявил, что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть рядом с Зеленским, поэтому киевский гость не примет участие в официальной программе саммита НАТО в Гааге.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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