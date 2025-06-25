В СМИ обсуждают новый костюм Владимира Зеленского. На четвертый год СВО ради саммита НАТО украинец снял с себя спортивные штаны и толстовку и надел костюм. Это стало ответом на унижение, которое Зеленский пережил во время своей встречи с Трампом в феврале. На ней президент США прямо спросил у Зеленского, есть ли у него костюм, намекая, что на официальные мероприятия нельзя приходить в спортивной одежде, проявляя тем самым неуважение к партнерам. В запале спора Зеленский тогда громко ответил, что да, у него есть костюм.

Накануне на саммите НАТО в Гааге это костюм был Зеленским продемонстрирован. РИА «Новости» цитирует финского журналиста и фотографа Сами Саллинена в беседе с финской газетой Iltalehti.

«Скорее всего, он (Киев, – прим. ред.) хочет показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», – отметил журналист.

Саллинен не исключает, что замысел Зеленского может заключаться в том, что он считает саммит НАТО в Гааге более важным, чем неудачный визит в Вашингтон.

Финский журналист также расценил костюм Зеленского как своеобразную уступку в адрес США, учитывая ряд прозвучавших ранее заявлений не в пользу Киева.

Гаага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube