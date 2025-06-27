Новая глава британской разведки МИ-6 Блез Метревели является внучкой немецкого коллаборациониста по прозвищу Мясник. Он виновен во множестве преступлений, являлся идейным пособником фашистов и лично принимал участие в казнях евреев и украинцев.

Об этом сегодня пишет газета Daily Mail, при этом издание упирает на то, что Блез своего родственника никогда не видела и не может нести ответственность за его преступления, а все другие рассуждения в этом ключе являются не чем иным, как русской пропагандой, направленной против Великобритании.

В большой статье, посвященной деду главы МИ-6, в частности, говорится: «Мы можем сообщить, что дедом г-жи Метревели был Константин Добровольский, украинец по прозвищу Мясник, который дезертировал из Красной Армии, чтобы стать главным информатором «Батькивщины» в Черниговской области на Украине.

Хотя г-жа Метревели никогда не встречалась со своим дедом по отцовской линии, который остался на оккупированной нацистами Украине, в то время как остальные члены его семьи бежали из региона в 1943 году, его история бросает неловкую тень на ее безупречную карьеру в МИ-5, МИ-6 и Министерстве иностранных дел.

Газета The Mail обнаружила сотни страниц документов, хранящихся в архивах Фрайбурга (Германия), где подробно описывается необычная и кровавая жизнь Добровольского, которая сама по себе достойна шпионского триллера.

Известный командирам вермахта как «агент № 30», он поклялся отомстить русским после того, как большевики после революции 1917 года раскулачили его семью.

В архивах подробно описывается, как Советы назначили вознаграждение в 50 тысяч рублей (200 тысяч фунтов стерлингов по сегодняшним ценам) за голову местного начальника разведки, которого они называли «злейшим врагом украинского народа».

В файлах есть рукописные письма дедушки г-жи Метревели к нацистским начальникам, подписанные «Хайль Гитлер». Шокирует, что Добровольский хвастался немецким командирам тем, что «лично» принимал участие «в уничтожении евреев» и убил сотни украинских бойцов сопротивления. Есть даже рассказы о том, как он грабил тела жертв Холокоста и смеялся над сексуальным насилием над женщинами-заключенными».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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