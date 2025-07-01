Трамп пригрозил Японии пошлинами на машины в 25 процентов за отказ покупать американский рис

Президент Дональд Трамп угрожает ввести более высокие тарифы на японский экспорт в Соединенные Штаты из-за того, что, по его словам, является нежеланием страны покупать американский рис.

«Они не возьмут наш РИС, и все же у них огромная нехватка риса. Другими словами, мы просто отправим им письмо, и нам нравится, что они будут торговыми партнерами на долгие годы», – сказал Трамп в посте на Truth Social.

Утверждение Трампа о том, что Япония «не возьмет» рис из США, не соответствует действительности. Согласно данным Бюро переписи населения США, в прошлом году страна купила у США рис на сумму 298 миллионов долларов. В период с января по апрель этого года Япония купила рис на сумму 114 миллионов долларов.

Однако неясно, заявили ли японские чиновники, учавовавшие в продолжающихся торговых переговорах между двумя странами, что в будущем перестанут покупать рис у США. Представители посольства Японии в США не сразу ответили CNN.

В докладе за 2021 год, опубликованном Управлением торгового представителя Соединенных Штатов при бывшем президенте Джо Байдене, говорится, что «строго регулируемая и непрозрачная система импорта и распределения риса в Японии ограничивает способность американских экспортеров иметь значимый доступ к японским потребителям». Источник, знакомый с Трампом, сказал CNN, что это то, на что он ссылался в своем посте.

Трамп недавно заявил, что его администрация планирует отправить некоторым иностранным странам письма, информируя их о том, какими могут быть их новые тарифные ставки, после паузы его апрельских «взаимных» тарифов на торговых партнеров США.

И в интервью Fox News, которое транслировалось в воскресенье, Трамп выделил Японию в качестве одной из возможных стран, которые должны получить письмо.

«Уважаемая Япония, вот история: вы заплатите 25% тарифа на свои автомобили», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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