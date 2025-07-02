Трамп анонсировал 60 дней перемирия в Газе

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что Израиль «согласился на необходимые условия» для завершения прекращения огня в Газе, хотя не ясно, примет ли ХАМАС эти условия, сообщает CNN.

«Сегодня у моих представителей была долгая и продуктивная встреча с израильтянами по поводу Газы, – написал Трамп в своей соцсети. – Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые очень усердно работали, чтобы помочь принести мир, выполнят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради Ближнего Востока ХАМАС примет эту сделку, потому что лучше не станет – СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Спасибо за внимание к этому вопросу!»

CNN ранее сообщал, что во вторник катарские чиновники представили как ХАМАСу, так и Израилю новое предложение о 60-дневном прекращении огня, которое поддерживается администрацией Трампа, по словам источника, знакомого с этим вопросом.

Предложение было завершено после нескольких месяцев закулисных усилий во главе со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, сообщил источник. Он был представлен в тот же день, когда министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер посетил Вашингтон для встреч с высшими должностными лицами администрации Трампа.

Новое предложение было принято всего через несколько дней после того, как Катар помог в посредничестве в прекращении огня между Ираном и Израилем после ударов США и Израиля по ядерной программе Ирана, и через несколько месяцев после того, как первоначальное предложение о прекращении огня в Газе, поддержанное администрацией Трампа, было отклонено ХАМАСом.

Источник сообщил CNN, что новая версия, над которой также работали катарцы, попыталась учесть опасения ХАМАС по поводу предыдущего предложения. Во время прекращения огня израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных, добавил источник.

Белый дом не прокомментировал детали предложения, о которых сообщалось до публикации Трампа в Truth Social.

Трамп сказал журналистам во вторник, что он будет «очень твердым» в обсуждениях с Нетаньяху на запланированном на следующей неделе встрече в Белом доме, и предсказал, что премьер-министр хочет положить конец войне.

«Он хочет. Я могу сказать вам, что он хочет. Думаю, на следующей неделе у нас будет сделка», – сказал Трамп.

Но даже с новым предложением на столе, согласие на прекращение огня остается серьезной проблемой. ХАМАС уже давно настаивает на постоянном прекращении огня, поэтому неясно, согласится ли он на временное 60-дневное перемирие. ХАМАС также по-прежнему поддерживает свое основное требование о том, что война должна закончиться и что организации нужно остаться у власти, чего Израиль не позволит, сказал отдельный источник, знакомый с этим вопросом.

Тем не менее, есть некоторые признаки того, что ХАМАС готов проявить некоторую снисходительность в своих жестких позициях, сказал источник.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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