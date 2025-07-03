Трамп по телефону расскажет Зеленскому про приостановку военной помощи

Американская и украинская стороны работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что беседа должна состояться «очень скоро», она будет касаться приостановки военной помощи Украине со стороны США. Тем не менее, по его словам, Вашингтон пытается решить, как лучше поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет страны, добавил он.

Решение Пентагона приостановить передачу некоторых видов вооружений стало неожиданностью для некоторых сотрудников госдепа США и конгрессменов, пишет Politico. По словам собеседников издания, американское минобороны не согласовывало это решение с госдепом и не консультировалось с посольством США в Киеве.

1 июля Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, заявив, что CША пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений в связи с национальными интересами США.

The Economist 3 июля сообщала, что украинские официальные лица считают, что прекращение поставок американского оружия может быть обусловлено желанием администрации Трампа добиться от Киева политических уступок, отмечает газета «Ведомости».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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