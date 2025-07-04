Трамп рассказал, чем не доволен после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп по итогам беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины и считает, что прогресса нет, отмечает ТАСС.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен [ситуацией]", – заявил Трамп в четверг во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Нет, я не достиг прогресса», – отметил Трамп, отвечая на вопрос относительно возможных подвижек в урегулировании украинского кризиса.

В ходе брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что телефонный разговор лидеров России и США продлился почти час. Главы государств обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, в ходе беседы Путин и Трамп уделили внимание возможности обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США.

Между тем, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтверждает наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek.

В материале отмечается, что возобновившиеся контакты между Трампом и Путиным, судя по всему, отражают взаимную заинтересованность в восстановлении отношений между США и Россией, которые значительно ухудшились во время конфликта на Украине. Беседа лидеров США и РФ состоялась всего через два дня после того, как Путин провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, напоминают в издании.

Напомним, что вечером в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он стал четвертым за полтора месяца и шестым с начала года, отмечает ТАСС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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