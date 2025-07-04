Россия и США исключают Европу из украинского вопроса

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп стремятся исключить европейских лидеров из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Прямая линия Вашингтон – Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев (от участия в переговорах по Украине – прим. ред.)", – отмечается в публикации, цитату из которой приводит РИА «Новости».

Однако, по мнению автора статьи, в худшей ситуации сейчас оказалась Украина. Ее положение безвыходное – из-за военного давления со стороны Москвы, стратегической незаинтересованности Вашингтона и недостаточного количества помощи от европейцев.

«Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года конфликта», – заключило издание.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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