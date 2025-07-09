Трамп угрожал бомить Москву и Пекин

Дональд Трамп заявил в ходе частной встречи со спонсорами в 2024 году, что он пытался отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая в ответ провести ковровые бомбардировки Москвы.

Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на аудиозапись, имеющуюся в распоряжеии редакции.

«Если вы пойдёте на Украину, я устрою ковровую бомбардировку Москвы. Говорю вам, у меня нет выбора», – якобы сказал Трамп Путину. «Но потом он сказал, что мне не верит», – добавил Трамп. Хотя, по словам Трампа, он уверен, что на 10 процентов Путин ему поверил.

Позже Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину о возможном вторжении на Тайвань, сказав ему, что Соединённые Штаты «ответят бомбардировками Пекина».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа – по его словам, речь идет о периоде, когда он не был президентом. Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов призвал оценивать не слова, а поступки Трампа, который громкими заявлениям просто играет на публику.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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