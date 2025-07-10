Трамп похвалил президента Либерии за прекрасный английский

В среду, 8 июля, Дональд Трамп президента Либерии Джозефа Боакая за его уровень английского языка, хотя это официальный язык западноафриканской страны. «Спасибо, на таком хорошем английском говорите, так красиво», – сказал американский президент, когда он принял пять африканских президентов в Белом доме для обсуждения вопросов торговли, включая добычу полезных ископаемых.

«Где ты научился так красиво говорить? Где ты учился? В Либерии?", – настаивал Дональд Трамп. Джозеф Боакай сначала смущенно рассмеялся, прежде чем просто ответить «Да, сэр» на последний вопрос.«Ну, это очень интересно, это прекрасный английский. У меня есть люди за этим столом, которые далеки от того, чтобы говорить на нем так же хорошо, как и вы», – заключил американский президент.

Либерия является старейшей республикой в странах Африки к югу от Сахары, основанной в 1822 году под руководством Соединенных Штатов для освобожденных чернокожих рабов. Английский язык является официальным языком и наиболее широко используемым по всей стране. Президент с 2024 года, Джозеф Боакаи учился в Университете Либерии в столице Монровии, а также в Университете штата Канзас в центральной части Соединенных Штатов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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