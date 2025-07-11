Трамп анонсировал серьезное заявление по России

Президент США Дональд Трамп намерен выступить «с серьезным заявлением по России» 14 июля 2025 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», – произнес глава Белого дома.

При этом рассказать дополнительные подробности о содержании предстоящего заявления он отказался, заявив, что «разочарован в России».

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – добавил президент США.

Кроме того, Трамп сообщил, что союзники по НАТО станут на 100 процентов платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет отправлять на Украину.

«Таким образом, отправляемое нами оружие идет в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине – ред.), и НАТО платит за это оружие», – еще раз уточнил Трамп (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что США заключили с НАТО соответствующее соглашение на саммите альянса в июне.

Ранее Трамп сообщал, что выполнит некоторые запросы по оружию, которые озвучил Зеленский.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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