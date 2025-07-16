Франция, Чехия и Польша отказались от закупки у США оружия для Украины

Франция, Чехия и Польша отказались закупать у США оружие для военной поддержки Украины. Власти этих стран заявили, что помогут Киеву другими способами.

Франция не присоединилась к инициативе США по закупке оружия для Украины, так как президент Эммануэль Макрон давно выступает за создание собственной военно-промышленной базы за счет закупок на местном рынке, сообщает издание Politico.

Кроме того, французские власти сталкиваются с трудностями при выделении дополнительных средств на военные нужды, поскольку они вынуждены сокращать общие объемы бюджетных расходов, чтобы обуздать огромный дефицит.

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что республика не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ и сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например в рамках инициативы по поставкам боеприпасов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что закупки оружия для Киева должны быть оплачены за счет заблокированных активов РФ: «Мы знаем, что Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут производить оружие для Украины. Я спросил своих коллег-министров иностранных дел стран ЕС, кто должен платить за это. Должны ли это быть европейские налогоплательщики или, по моему мнению, агрессор должен оплатить его из замороженных средств?».

Польский министр напомнил, что Варшава только что передала Киеву 47-й транш военной помощи. По его словам, последние несколько траншей были стоимостью не менее 100 млн евро каждый.

Тем временем, Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада выразили готовность финансировать закупку американских вооружений для Украины.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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