Громогласный ультиматум Трампа России может оказаться политическим блефом

Президент США предъявил Москве ультиматум по украинскому вопросу с конкретным сроком, но его реальная цель и последствия вызывают вопросы. Очередной грозный демарш Дональда Трампа в адрес Кремля может оказаться не более чем вербальной интервенцией. Подобные публичные жесты политика, в первую очередь, призваны затормозить радикальные антироссийские инициативы в самих США, пишет портал «Сенсаций.Нет».

Интрига, которую Дональд Трамп поддерживал несколько дней, пообещав в интервью NBC News некое «эпохальное заявление», разрешилась ультиматумом с туманными перспективами. В понедельник, 14 июля, глава Белого дома заявил, что глубоко разочарован Россией и пригрозил введением стопроцентных пошлин на импорт, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Указанный дедлайн приходится на 3 сентября. Примечательно, что российский фондовый рынок отреагировал на угрозу ростом: индекс Мосбиржи прибавил 2,72%.

Однако за этой, на первый взгляд, серьезной угрозой кроется прагматичный маневр, говорится в статье. Заявление Трампа фактически парализовало продвижение куда более радикального законопроекта сенатора Линдси Грэма (включён в реестр экстремистов и террористов в РФ), который предлагал 500-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров. Таким образом, декларация президента отложила принятие по-настоящему болезненных мер на неопределенный срок.

Реакция в России на выступление была амбивалентной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал заявления как серьезные и требующие скрупулезного анализа. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отозвался о выпаде Трампа с ехидной иронией, назвав его «декоративным ультиматумом», который оставил Россию совершенно равнодушной. А министр иностранных дел Сергей Лавров выразил желание понять мотивы американской стороны.

Анализ «Сенсаций.Нет» выявил устойчивую модель поведения администрации Трампа: сперва звучат угрозы, затем следует смягчение. Например, все обещания ввести беспрецедентные пошлины (30-35% для Мексики и ЕС с 1 августа, 25% для Южной Кореи, Японии, Казахстана) пока так и остались обещаниями, а фактический итог торговой войны с Китаем – взаимное повышение тарифов (США на 30%, Китай на 10%) – значительно мягче первоначальных угроз в 50-145%.

Другой пример – угрозы Ирану беспрецедентными бомбардировками. Хотя ограниченные удары США нанесли (Иран в ответ расстрелял пустыню в Катаре под видом атаки на американскую базу), масштабного конфликта не случилось. И несмотря на публичный конфликт Трампа с Зеленским, который многие восприняли как разрыв, поставки американского оружия на Украину через НАТО продолжаются. Трамп лишь подчеркивает, что альянс должен полностью их оплачивать.

В итоге ультиматум Трампа с конкретным дедлайном и угрозами призван не подтолкнуть Москву к каким-то действиям, а работает, скорее, как тактический маневр для блокировки более жестких санкций Конгресса. Реакция Москвы (осторожность Пескова и Лаврова, скепсис Медведева) и рост российского рынка отражают это несоответствие. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, последуют ли реальные шаги США после 3 сентября или угроза останется элементом политического торга.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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