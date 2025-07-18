Президент Бразилии: Трампа никто не избирал императором мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил на тарифные угрозы Дональда Трампа, заявив, что его американский коллега был избран Соединенных Штатов и «не должен быть императором мира».

На прошлой неделе Трамп пригрозил Бразилии парализующими тарифами в размере 50% с 1 августа. Согласно сообщению, опубликованному на его платформе в социальных сетях Truth Social, Трамп связал астрономическую тарифную угрозу с тем, что он назвал судебным процессом против правого бывшего президента Бразилии Жаира Болсонаро.

Болсонаро, близкий союзник Трампа, предстает перед судом в Бразилии за предполагаемую попытку свергнуть Лулу после его победы на президентских выборах в 2022 году, сообщает CNN. Ему может грозить более четырех десятилетий за решеткой, если его признают виновным в управене переворота.

Выступая с заявлением для CNN в четверг, да Сильва сказал, что угрозы Трампа оторвались от «протокола», и утверждал, что судьба его предшественника не может быть частью торговых переговоров.

«Судебная ветвь власти в Бразилии является независимой. Президент Республики не имеет никакого влияния», – сказал он, добавив, что Болсонаро «не судят лично. Его судят по действиям, которые он пытался организовать – это был государственный переворот».

Болсонаро отрицает свою вину.

В пятницу Трамп опубликовал письмо Болсонаро на Truth Social, в котором он предположил, что бывший бразильский лидер стал жертвой «несправедливой системы» и сказал, что он будет «внимательно следить».

Выступая через переводчика, Лула выразил разочарование таким подходом Трампа, сказав, что он не может поверить в то, что пост президента США в социальных сетях был подлинным.

«Это было очень неприятно», – сказал он. – Я думал, что это фальшивые новости».

Бразилия теперь пообещала взаимные тарифы, если Трамп выполнит свою угрозу. Это первый раз за несколько месяцев, когда другая страна бросила вызов Трампу перед угрозами тарифной войны.

«Бразилия должна заботиться о Бразилии и заботиться о бразильском народе, а не заботиться об интересах других», – сказал Лула, добавив: «Бразилия не примет ничего, что ей навязано. Мы принимаем переговоры, а не навязывание».

В отличие от более чем 20 других стран, которые получили письма от Трампа в этом месяце, в прошлом году США профицит торгового баланса с Бразилией составил 6,8 миллиардов долларов.

Это означает, что США экспортировали в Бразилию больше товаров, чем импортировали оттуда – дисбаланс, который уже должен удовлетворить торговую повестку дня Трампа.

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2024 году в 2024 году США были экспортируемые самолеты и космические аппараты, топливо, промышленное оборудование, такое как ядерные реакторы, и электрооборудование.

Отметный бразильский тариф 50% на американские товары может нанести серьезный ущерб этим отраслям.

Тем не менее, Лула подчеркнул свою готовность прийти к соглашению с Вашингтоном в четверг, заявив, что Трамп должен «серьезно» рассмотреть переговоры и что он надеется, что президент США передумает.

«Я не прогрессивный президент. Я президент Бразилии. Я не вижу президента Трампа крайне правым президентом. Я вижу в нем президента США – он был избран американским народом», – сказал Лула.

«Лучшее в мире для нас – сидеть за столом и разговаривать», – добавил он.

«Если президент Трамп готов серьезно отнестись к переговорам между Бразилией и США, то я буду готов вести переговоры о том, что может потребоваться. Но важно то, что отношения между двумя странами не могут так длиться», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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