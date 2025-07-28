Пхеньян не намерен вести никаких переговоров с Сеулом

У Пхеньяна «нет оснований» возобновлять дипломатический диалог с Сеулом, заявила в понедельник, 28 июля, Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мы еще раз разъясняем официальную позицию: какую бы политику ни принял Сеул или какие бы предложения ни были сделаны, мы в этом не заинтересованы, и нет никаких оснований встречаться с Республикой Корея или обсуждать с ней какие-либо вопросы», – заявила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына говорила о «необратимой» несовместимости между двумя странами, которые формально все еще находятся в состоянии войны, поскольку их конфликт завершился в 1953 году перемирием, а не мирным договором.

Это разъяснение поступило после того, как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, пришедший к власти в начале июня, пообещал протянуть руку Пхеньяну, заявив, что «мир предпочтительнее войны, какой бы ни была цена».

С тех пор Сеул прекратил трансляцию антипхеньянской пропаганды через громкоговорители вдоль границы. Вскоре после этого и Северная Корея прекратила транслировать тревожные звуки, которые беспокоили жителей приграничных районов днём и ночью.

Ранее новый президент Южной Кореи заявлял, что хочет порвать с линией своего предшественника Юн Сок Ёля, который придерживался крайне жёсткой риторики в отношении Пхеньяна и укреплял связи с США. Межкорейские отношения при нём достигли самой низкой точки за многие годы. Ли Чжэ Мён, со своей стороны, выступает за трансграничный диалог без предварительных условий.

Министерство по делам объединения Южной Кореи, которое курирует контакты с Севером, заявило, что высказывания Ким Ё Чжон вновь подчеркивают «высокий уровень недоверия между двумя сторонами из-за нескольких лет враждебной политики».

Пхеньян, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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