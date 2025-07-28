Камбожда и Тайланд встретятся в Малайзии для проведения мирных переговоров

Камбоджа и Таиланд встретятся в Малайзии в понедельник для проведения мирных переговоров после нескольких дней кровопролитных столкновений на спорной границе. Согласно заявлению правительства Таиланда, встреча состоится в 15:00 по местному времени в офисе премьер-министра в Куала-Лумпуре.

Бои между двумя сторонами продолжались в выходные, даже после того, как президент США Дональд Трамп объявил о согласии стран Юго-Восточной Азии на переговоры о прекращении огня. Власти Камбоджи обвинили тайских военных в нанесении ударов как минимум по двум объектам ранним утром в понедельник.

Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании очередного пограничного конфликта и обмениваются обвинениями в непрекращающихся боевых действиях, которые продолжаются, несмотря на призывы ООН и других мировых держав к их прекращению. Спор о границе длится уже несколько десятилетий.

По данным CNN, полученным от тайских и камбоджийских чиновников, с момента начала боевых действий в четверг погибли по меньшей мере 35 человек, более 200 получили ранения и более 200 000 стали беженцами.

Надежды на мир теперь сосредоточены на том, приведут ли предстоящие переговоры в Малайзии к прорыву.

Сотрудники Госдепартамента США прибудут на место в понедельник, чтобы оказать помощь в переговорах, сообщил в воскресенье вечером госсекретарь Марко Рубио.

«Камбоджа и Таиланд планируют вскоре начать переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», – говорится в заявлении Рубио.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что примет участие во встрече в Куала-Лумпуре, которая, по его словам, была организована совместно с США при участии Китая.

Правительство Таиланда заявило, что исполняющий обязанности премьер-министра Пумтам Вечаячай также примет участие во встрече, «целью которой будет выслушать все предложения, которые могут способствовать восстановлению мира».

Ранее в воскресенье, после заявления Трампа, правительство Таиланда заявило, что оно «не готово» прекратить военные операции, и обвинило Камбоджу в продолжении обстрелов тяжелой артиллерии по гражданским районам в провинции Сурин, на границе и в ряде других районов.

«Никакое прекращение военных действий не может быть достигнуто», пока Камбоджа «неоднократно нарушает основные принципы прав человека и гуманитарного права», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Таиланда.

Трамп заявил, что предупредил лидеров Таиланда и Камбоджи, что не будет заключать торговые сделки ни с одной из стран, если пограничный конфликт продолжится.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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