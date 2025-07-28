Таиланд и Камбожда договорились о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа после пяти дней конфликта договорились о «безоговорочном» прекращении огня, которое начнется с полуночи понедельника, 28 июля.

«Камбоджа и Таиланд достигли совместного соглашения, предусматривающего немедленное и безоговорочное прекращение огня, которое вступит в силу сегодня в полночь 28 июля 2025 года», – сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Напомним, что 28 июля в Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей, направленные на достижение прекращения огня. В течение последних пяти дней на границе двух стран наблюдается обострение напряжённости: ожесточённые столкновения и перестрелки привели к гибели двух десятков человек, еще 200 получили ранения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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