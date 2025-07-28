Трамп пообещал накормить голодающих в секторе Газа

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Президент Дональд Трамп рассказал журналистам, путешествующим с ним по Шотландии, что США накормят Газу. Для этого там будут открыты некие «продовольственные центры». «Мы собираемся создать продовольственные центры, и мы собираемся сделать это совместно с некоторыми очень хорошими людьми, и мы собираемся предоставить средства, и мы только что взяли триллионы долларов, у нас много денег, и мы собираемся потратить немного денег на еду, и другие страны присоединяются к нам», – сказал Трамп в понедельник. «Итак, мы собираемся создать продовольственные центры, и там, где люди могут войти и без границ, у нас не будет заборов», – добавил он.

Трамп в основном обвинил ХАМАС в задержке с распределением помощи гражданским лицам в Газе, но признал, что и Израиль «несет большую ответственность» за ограничение помощи региону. Потом он снова призвал ХАМАС освободить заложников, все еще удерживаемых в Газе, чтобы облегчить переговоры, предупреждая Израиль может эскалировать свою кампанию в анклаве.

Президент также прервал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выходных о том, что «в Газе нет голода».

«Это настоящий голод, – сказал Трамп. Я вижу это, и ты не можешь притворяться, что этого нет. Так что мы будем еще более вовлечены в решение проблемы».

В своих комментариях в понедельник Трамп признал проблемы, связанные с распределением продовольствия среди палестинцев в Газе, ссылаясь на изображения жителей Газы, выстраивающихся в очередь за помощью.

Британский премьер Кир Стармер, комментируя видео о толпах людей, требующих еду в Газе, сообщил, что британцы поражены и возмущены и не хотят больше ничего такого видеть.

© 2025, РИА «Новый День»

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