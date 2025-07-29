Германия активно участвует в нагнетании истеричной русофобии и даже пытается играть в этом ведущую роль. Об этом на брифинге для СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на Европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению», – отметил Песков и добавил, что это не играет в пользу стран ЕС.

27 июля Путин, проверяя по видео-конференц-связи ход учений «Июльский шторм», заявил, что РФ продолжит оснащать Военно-морской флот передовой техникой и повышать уровень боевой подготовки личного состава. В ответ представитель минобороны ФРГ Кеннет Хармс сообщил, что германия примет к сведению данную информацию.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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