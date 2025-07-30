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Среда, 30 июля 2025, 09:38 мск

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Мальта намерена признать Палестину

Фото: МИД РФ

Мальта также признает государство Палестина на следующей Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом заявил премьер-министр Мальты Роберт Абела вслед за аналогичными шагами Франции и Великобритании.

«Как правительство, мы решили, что на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре следующего года наша страна признает палестинское государство», – написал Абела в социальных сетях. – Позиция нашей страны демонстрирует нашу приверженность поиску решения для достижения прочного мира на Ближнем Востоке».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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