Туск заявил о «больших шансах» остановки конфликта России и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск, общаясь с представителями СМИ, заявил о «больших шансах» остановки конфликта России и Украины.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет, по крайней мере, остановлен в ближайшее время», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Туск представил прогноз на следующий день после объявления 10-дневного дедлайна со стороны президента США Дональда Трампа. 29 июля американский лидер поставил крайний срок в 10 дней для достижения сделки. Если соглашение не будет достигнуто, то Вашингтон введет новые вторичные санкции и пошлины в отношении РФ.

Спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф заявил 27 июля, что урегулирование конфликта к концу президентского срока Трампа в январе 2029 г. станет успехом для США. Он также подчеркнул приоритетность разрешения конфликта в Газе в те же сроки, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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