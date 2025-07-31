Президент Бразилии: вмешательство США в судебную систему страны недопустимо

Вмешательство властей США в судебную систему Бразилии недопустимо, страна будет отстаивать собственный суверенитет и искать новых партнеров для сотрудничества. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва после введения американских санкций в отношении судьи бразильского Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса, напоминает ТАСС.

«Бразилия – суверенная и демократическая страна, которая уважает права человека и независимость между державами. <...> Вмешательство администрации США в бразильское правосудие недопустимо, – написал глава государства в соцсетях. – Независимость судебной власти является одной из основ демократии и уважения прав человека в Бразилии».

По словам президента, в руководстве страны считают «необоснованным использование политических аргументов для введения» пошлин в размере 50% на бразильский экспорт в США. «Меры против Бразилии политически мотивированы и направлены против национального суверенитета и всей истории отношений между двумя странами», – подчеркнул Лула да Силва.

Бразильский лидер добавил, что страна «по-прежнему готова вести переговоры по торговым аспектам отношений с Соединенными Штатами», однако будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и поиска новых партнеров. «Наша экономика все больше интегрируется с основными международными рынками и партнерами», – заключил он.

Минфин США ввел санкции в отношении ди Морайса за продолжение судебного процесса над бывшим президентом Бразилии (2019-2022) Жаиром Болсонару и разбирательства в отношении американских компаний. Экс-лидера Бразилии обвиняют в попытке переворота в конце 2022 года с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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