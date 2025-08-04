Трамп сообщил, когда его спецпосланник доедет до России

Президент Дональд Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф посетит Россию в среду или четверг на этой неделе.

«Я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг», – сообщил он журналистам.

Днальд Трамп также заявил, что две атомные подводные лодки, которые он приказал развернуть после онлайн-перепалки с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, теперь находятся «в регионе». Он не уточнил, были ли это атомные подводные лодки или подводные лодки с ядерным вооружением. Он также не предоставил подробностей о точных местах их дислокации, которые американские военные держат в секрете.

Визит Уиткоффа состоится после того, как Дональд Трамп установил крайний срок – конец этой недели – для России, чтобы предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине, в противном случае Трамп сообщил, что введет новые санкции.

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со Стивом Уиткоффом, данные контакты он называл полезными. На вопрос о том, что сейчас спецпосланник собирается сказать Москве и может ли Россия что-то сделать, чтобы избежать санкций, Трамп ответил: «Да, заключите сделку, чтобы людей перестали убивать».

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Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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