Трамп сообщил, что Швейцария ворует у США, и ввел пошлины почти в 40 процентов

Президент Швейцарии провела катасрофическй телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его итогам страна получила пошлины в 39 процентов, хотя рассчитывала на 10. Как пишет Financial Times (FT), Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины США в обмен на намерение инвестировать в США $150 млрд. Кроме того, президент Карен Келлер-Зуттер в июле утверждала, что нашла «доступ к Трампу».

Однако истинный масштаб проблем стал ясен 31 июля. По словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, поздно вечером 31 июля Келлер-Зуттер провела «катастрофический» телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Американский лидер говорил лишь об одном – о торговом дефиците в торговле с Конфедерацией в размере $39 млрд в год. «Разговор не был хорошим, с самой первой минуты Трамп ясно заявил, что 10% недостаточно. Все, на чем он концентрировал свое внимание – на том, что Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер нечего было ответить», – сообщил один из собеседников газеты.

В Швейцарии начали поиски виноватых, после того как Соединенные Штаты объявили 1 августа о введении в отношении страны экспортных пошлин в размере 39%, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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