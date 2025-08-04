Трамп сообщил, что Швейцария ворует у США, и ввел пошлины почти в 40 процентов

Президент Швейцарии провела катасрофическй телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его итогам страна получила пошлины в 39 процентов, хотя рассчитывала на 10. Как пишет Financial Times (FT), Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины США в обмен на намерение инвестировать в США $150 млрд. Кроме того, президент Карен Келлер-Зуттер в июле утверждала, что нашла «доступ к Трампу».
Однако истинный масштаб проблем стал ясен 31 июля. По словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, поздно вечером 31 июля Келлер-Зуттер провела «катастрофический» телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Американский лидер говорил лишь об одном – о торговом дефиците в торговле с Конфедерацией в размере $39 млрд в год. «Разговор не был хорошим, с самой первой минуты Трамп ясно заявил, что 10% недостаточно. Все, на чем он концентрировал свое внимание – на том, что Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер нечего было ответить», – сообщил один из собеседников газеты.
В Швейцарии начали поиски виноватых, после того как Соединенные Штаты объявили 1 августа о введении в отношении страны экспортных пошлин в размере 39%, отмечает ТАСС.
Москва, Елена Васильева
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