Ответ на ультиматумы Трампа: эксперты об отказе РФ от моратория на размещение ракет

Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) стал прямым следствием политики стран НАТО, в частности, США, а также ответом на ультиматумы Дональда Трампа. Сейчас стоит ожидать размещения «Орешников» в Белоруссии, а может, и не только, считают политологи.

Политолог Павел Данилин в телеграм-канале «Что-то знаю» напоминает, что США под руководством Трампа вышли из договора по РСМД еще 6 лет назад. Россия 5 августа 2019 года вышла из договора, но чуть позже объявила об одностороннем моратории на размещение ракет СМД где-либо, кроме своей территории. Однако ситуация изменилась. «Теперь РФ имеет право и разрешает сама себе размещать ракеты средней и малой дальности в других странах – в первую очередь, в Белоруссии. Речь идет, конечно, об «Орешнике», и, скорее всего, пока не в ядерном исполнении. Ну, по крайней мере, мне так думается, пока не будет накоплен большой опыт эксплуатации «Орешника» с обычными боеголовками (за чем дело не станет – территория для опытов прямо под боком). Это в том числе и ответ на ультиматумы Трампа», – пишет Данилин.

Политический обозреватель Андрей Перла, комментируя тему дня, отмечает, что ближайшее следствие решения – появление наших ракет, включая новейшие, в Белоруссии, а с американской стороны – «першинги» и «томагавки» в бывшей ГДР, Чехии, Польше. При этом, по мнению Перлы, в нынешней Европе не так уж много желающих воевать с Россией. «В Европе в целом не менее 1/3 населения «подвержено влиянию российских нарративов», да к тому же мигранты с Юго-Востока очень серьезно антиамерикански настроены. Так что вполне возможно развернуть в ЕС хорррошую такую борьбу за мир. Может быть, даже до победного конца. Но гораздо забавнее другое. Теперь становится возможным дословное повторение карибского кризиса. «Орешник» и «Искандеры» на Кубе – это было бы очень красиво», – написал эксперт в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

Как уже сообщалось, вчера вечером российский МИД официально объявил об отказе от моратория на размещение российских РСМД за границей. «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», – говорится в заявлении министерства.

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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