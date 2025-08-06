Тарифная дубинка Трампа может больно ударить по экономике США

На этой неделе истекает срок ультиматума Трампа в отношении России. Напомним, что президент США потребовал до 8 августа выйти на мирное разрешение конфликта на Украине. В Кремле сообщили, что услышали посылы Трампа, но намерены добиваться всех поставленных целей СВО. 6 августа в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который, как предполагается, должен передать Владимиру Путину какие-то пожелания президента США по урегулированию украинского вопроса.

Однако, как сообщает CNN, если мир на Украине достигнут не будет (что крайне маловероятно) , а Трамп реализует свой план, новая дубинка может больно ударить по экономике самой Америки – из-за более дорогих потребительских товаров, снижения рентабельности американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть.

«Наказание для тех стран, которые продолжают потреблять большие объемы российских энергоносителей… также нанесет существенный ущерб экономике Соединенных Штатов», – сказал Клейтон Сигл, старший научный сотрудник по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований, двухпартийном американском аналитическом центре.

По его словам, предполагаемые пошлины «приведут к усилению инфляции» в США, а также обременят американские предприятия более высокими затратами на импорт.

Аналогичным образом считает и экономист Киран Томпкинс. Он видит риск роста цен на нефть в результате мер, которыми угрожает Трамп. «Драконовские меры… будут восприниматься как блеф, потому что они нанесут вред (США), так же, как и другим странам», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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