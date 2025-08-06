В Польше новый президент – что это значит для ЕС, России и Украины

Сегодня вступил в должность президент Польши Кароль Навроцкий. Церемония приведения к присяге состоялась утром 6 августа на совместном заседании обеих палат парламента. На высоком посту он сменил Анджея Дуду, который был президентом 10 лет.

42-летний Навроцкий, образцом для подражания которого является президент США Дональд Трамп, заявил в своей первой речи в качестве главы государства, что «станет голосом народа, который хочет суверенной Польши и отвергает введение евро».

«(Я) буду голосом тех, кто хочет суверенной Польши, которая входит в Европейский Союз, но не является им. Это Польша, и она останется Польшей», – заявил Навроцкий. В своей речи он заверил, что будет поддерживать отношения в рамках ЕС-27, но выступил против того, чтобы ЕС лишал его страны полномочий.

Он также не согласен с введением Варшавой единой валюты – евро. Новый президент хочет, чтобы польская армия стала крупнейшей силой в Североатлантическом альянсе среди стран ЕС. Он намерен поддерживать отношения с США и НАТО.

Напомним, что Навроцкий, которого перед выборами поддерживала оппозиционная национал-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС), во втором туре голосования в начале июня с небольшим перевесом победил либерального мэра Варшавы и кандидата от правящей проевропейской Гражданской коалиции Рафала Тшасковского.

Считается, что вступление Навроцкого в должность создает условия для конфликта между главой государства и центристским правительством.

Навроцкий сосредоточил свою предвыборную кампанию на действующей власти. Его программа предусматривала значительное вмешательство государства в экономику, тесные связи между Католической церковью и польским правительством, сохранение ограничительных законов об абортах в Польше, а также на запрете легализации однополых браков и гражданских союзов.

Во внешней политике он пообещал сохранить поддержку Польши Украине, но раскритиковал щедрую помощь, предоставляемую беженцам.

Он заявил, что в настоящее время не видит места для Украины в НАТО или Европейском Союзе, что является существенным изменением позиции по сравнению с уходящим президентом Анджеем Дудой, отмечает Reuters. Новый президент Польши выступает против укрепления отношений с ЕС и поддерживает более тесное сотрудничество с США. К России Навроцкий относится негативно и вряд ли данный тренд будет каким-то образом изменен.

Как сообщает агентство Reuters, победа Навроцкого на выборах нанесла удар по надеждам премьер-министра Дональда Туска закрепить проевропейский курс страны, поскольку Польша готовится продолжить тупиковую ситуацию, существовавшую при уходящем президенте-консерваторе Дуде. При этом Навроцкий как президент сможет использовать свое право вето, чтобы блокировать правительственную программу, включающую отмену судебных реформ, введенных партией «ПиС» во время ее правления, которые, по мнению критиков, подрывают независимость судов.

Основная власть во внутренней политике Польши сосредоточена в руках премьер-министра и парламента. Президент формально является главнокомандующим вооруженными силами, имеет право законодательной инициативы и наложения вето, а также оказывает определенное влияние на внешнюю и оборонную политику страны. Срок полномочий президента – пять лет, и он может занимать этот пост не более двух сроков.

Варшава, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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