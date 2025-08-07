Нетаньяху: Израиль не намерен управлять сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности», передает ТАСС.

Тель-Авив, Елена Васильева

