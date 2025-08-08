Никто не мог, а я смог – Трамп сообщил, что помирил Армению и Азербайджан

Дональд Трамп объявил в четверг, 7 августа, что в пятницу в Белом доме между Арменией и Азербайджаном, двумя бывшими советскими республиками, которые десятилетиями участвовали в территориальном конфликте, состоится «исторический мирный саммит».

«Эти две страны воюют уже много лет, в результате чего погибли тысячи людей. Многие лидеры безуспешно пытались положить конец войне, а теперь помирятся благодаря ТРАМПУ», – сообщил американский президент в своей социальной сети Truth. Он сказал, что будет организована «церемония подписания мирного договора» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По данным CBS, текст предоставляет Соединенным Штатам права на развитие 43-километрового коридора на территории Армении, который будет называться «Путь Трампа к международному миру и процветанию» или ТРИПП.

