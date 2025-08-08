США объявили награду в 50 млн долларов за арест президента Венесуэлы

Соединенные Штаты намерены выплатить 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению США, выборы в стране были не легитимные. Самого же Мадуро в Америке считают причастным к торговле наркотиками. Именно по последнему поводу его и объявили в розыск с вознаграждением за информацию, которая приведет к его аресту.

«Сегодня Министерство юстиции и Государственный департамент объявляют о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за любую информацию, приведшующую к аресту Николаса Мадуро», – написала министр юстиции США Пэм Бонди в соцсетях. Предыдущая выплата за Мадуро, объявленная США в январе этого года, составляла 25 миллионов долларов.

Каракас описал объявление о награде как «жалкое» и «нелепое». «Жалкая «награда» (...) – это самая нелепая дымовая завеса, которую мы видели», – написал в соцсетях министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль. Все обвинения США в адрес Мадуро в Венесуэле отрицают.

Вашингтон, Елена Васильева

